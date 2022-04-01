Командир николаевских морпехов обратился к мировым лидерам с просьбой об эвакуации гарнизона Мариуполя на территорию третьей страны

Командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волына призвал лидеров США, Турции и Британии спасти мирных граждан с детьми, а также защитников Мауриуполя, которые находятся на территории «Азовстали», и вывезти их на территорию третьей страны.

Соответствующее видеообращение размещено на странице Волыны в Facebook.

- Это наше обращение к миру. Это может быть нашим последним обращением. У нас, возможно, остались считанные дни или часы. Группировка противника в десятки раз превышает нас. У них господство в воздухе, в артиллерии, в сухопутной группировке с техникой и танками, - заявил Волына.

По его словам, на заводе уже более 500 раненых и сотни мирных жителей, в том числе женщины и дети. Он просит организовать для них эвакуацию в третьи страны.

- Мы обращаемся к мировым лидерам помочь. Мы обращаемся с просьбой применить к нам процедуру extraction и вывезти нас на территорию третьей страны, - обратился Волына.

Напомним, накануне командир морпехов Сергей Волына в Facebook назвал два возможные пути деблокады Мариуполя.

Справка

Эксфильтрация, а также экстракция — тактический прием, основанный на процессе немедленного вывода военных (гражданских, подразделения и т.п.) из места ведения боевых действий в безопасную зону, когда ситуация имеет все угрожающие признаки потери контроля и может привести к уничтожению личного состава.