Маріуполь стає «другим Алеппо»: фотогалерея

Масштаб руйнувань в українському Маріуполі можна порівняти з катастрофою в сирійському Алеппо. Про це 26 березня заявив президент Володимир Зеленський.

У 2011 році російські загарбники почали знищувати Алеппо в Сирії. Місто зазнало жорстокого бомбардування, проти людей застосували хімічну зброю. Війна перетворила Алеппо на руїни та братські могили. Для багатьох бомбардування українського Маріуполя стало повторенням Алеппо.

Редакція ZN.UA порівняла ці трагедії.

Людські втрати

За різними підрахунками, під час боїв за Алеппо загинули від 21 452 до 31 277 чоловік. За даними моніторингової організації SNHR, понад 600 цивільних було вбито в результаті російських бомбардувань Алеппо.

За даними міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, кількість загиблих мирних жителів в обложеному місті перевищила 10 тисяч людей. За його словами, ця кількість зростатиме і може перевищити 20 тисяч, оскільки російські окупанти продовжують обстрілювати Маріуполь, а тіла мирних жителів «килимом лежать на вулицях». У місті немає продуктів, води, ліків. При цьому російська армія не пропускає до міста гуманітарну допомогу.

(Варто додати, що на початку бойових дій в Алеппо проживали близько 2 мільйонів мешканців, в Маріуполі - близько 450 тисяч, - ПН)

Руйнування

Результатом бойових дій, диверсій та терактів у Алеппо стали серйозні руйнування у місті. Історичний центр, що входить до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО, зазнав серйозних пошкоджень. Згідно з оцінкою Навчального та науково-дослідного інституту Організації Об'єднаних Націй із 210 об'єктів всесвітньої спадщини 22 були зруйновані повністю, а 48 отримали серйозні пошкодження. Близько 70-80% руйнувань припадає на східну частину міста, яка тривалий час утримувалась повстанцями і зазнавала бомбардувань урядових та російських військ.

В результаті вторгнення Росії в Маріуполі було зруйновано 80-90% всіх будівель. Знищено усі заводи. Також окупанти зруйнували маріупольський драмтеатр.

Удари по архітектурних об'єктах

Наприкінці лютого 2013 року було підірвано стіну та мінарет Великої мечеті в Алеппо — пам'ятнику середньовічної архітектури. Згідно з сирійськими та російськими урядовими ЗМІ, мечеть підірвали повстанці з метою виходу з оточення. Згідно з іншими джерелами, мечеть була зруйнована під час наступу урядових військ, які зазнали її артилерійського та танкового вогню.

16 березня 2022 року російські окупанти завдали авіаційного удару по Донецькому драматичному театру в Маріуполі, який використовувався як бомбосховище під час блокади Маріуполя. У ньому ховалося, за різними даними, від 500 осіб до 1200 мирних жителів. за дні до 16 березня.