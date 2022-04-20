Постпред Украины в ООН заявил, что россия вывезла около 500 тысяч украинцев, в том числе 121 тысяч детей

Российские захватчики продолжают насильственно переселять украинцев с временно захваченных территорий в Россию, как это когда-то делала нацистская Германия.
Об этом на заседании Совбеза ООН сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает «Укринформ».
– Неотъемлемым элементом такого перемещения являются фильтрационные лагеря, – отметил постпред.
По его словам, не менее 20 тысяч украинцев содержатся в фильтрационных лагерях «на линии Мангуш – Никольское – Ялта и около 5–7 тысяч – в Безымянном Донецкой области».
Граждан Украины отправляют в депрессивные регионы России, в частности в северные области и на остров Сахалин, отметил он. При этом им выдают документы, запрещающие покидать российские регионы в течение двух лет.
В целом, сказал постпред, на сегодняшний день на территорию россии переселено более 500 тысяч украинцев, в том числе 121 тысяч детей.
Такие действия российских оккупантов могут быть квалифицированы как похищение людей и требуют решительного ответа международного сообщества, прежде всего соответствующих структур ООН, подчеркнул Кислица.
– Каждый раз кажется, что мы уже привыкли к позорным методам русской войны. Но каждая свежая новость из Мариуполя и десятков других горячих точек доказывает, что россияне способны добиваться новых высот, - отметил он.