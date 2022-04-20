Постпред Украины в ООН заявил, что россия вывезла около 500 тысяч украинцев, в том числе 121 тысяч детей

Российские захватчики продолжают насильственно переселять украинцев с временно захваченных территорий в Россию, как это когда-то делала нацистская Германия.

Об этом на заседании Совбеза ООН сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает «Укринформ».

– Неотъемлемым элементом такого перемещения являются фильтрационные лагеря, – отметил постпред.

По его словам, не менее 20 тысяч украинцев содержатся в фильтрационных лагерях «на линии Мангуш – Никольское – Ялта и около 5–7 тысяч – в Безымянном Донецкой области».

Граждан Украины отправляют в депрессивные регионы России, в частности в северные области и на остров Сахалин, отметил он. При этом им выдают документы, запрещающие покидать российские регионы в течение двух лет.

В целом, сказал постпред, на сегодняшний день на территорию россии переселено более 500 тысяч украинцев, в том числе 121 тысяч детей.

Такие действия российских оккупантов могут быть квалифицированы как похищение людей и требуют решительного ответа международного сообщества, прежде всего соответствующих структур ООН, подчеркнул Кислица.