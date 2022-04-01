ФСБ россии задержала «министра внутренних дел ЛНР» Корнета – его держат в изоляторе в ростове на дону

Федеральная служба безопасности россии задержала «министра внутренних дел Луганской Народной Республики» Игоря Корнета.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Сообщается, что «министр» Корнет Игорь Александрович 1973 года рождения был арестован сотрудниками фсб рф и в настоящее время содержится под стражей в СИЗО ростова на дону.

При этом, арест «министра внутренних дел ЛНР» вызвал негативную реакцию со стороны «силовых структур» и «политического руководства» «республики», которые оценивают это как начало изменений в силовом блоке квази-государства.

Однако, со стороны главаря «ЛНР» Леонида Пасечника прикладываются все усилия для освобождения Корнета из-под ареста и восстановления в должности.

Напомним, ранее главарь террористической «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что в ближайшее время на территории «ЛН» может пройти референдум о вхождении в состав россии.