«Владик, будем искать ходы»: Матери российских оккупантов пытаются забрать своих сыновей с войны в Украине

Родители и близкие российских оккупантов пытаются найти возможность забрать своих сыновей-срочников с войны в Украине.

Об этом сообщают в Службе безопасности Украины, опубликовав перехваченный разговор.

В ходе диалога сын говорит матери, что некоторых срочников забирают через прокуратуру, сами же военные пытаются выбраться с Украины, просят помощи. Мать, в ответ на это, обещала найти выход.

-Тут надо через прокуратуру работать. Потому что я знаю, что срочников забирают через прокуратуру. Даже ко мне подбегали, трусились: дай-дай позвонить отцу, он … решит вопрос, меня заберут… Я говорю: та на, звони, без проблем. Есть, что тут делать.

-Та дело в том, что тут наша местная прокуратура гнилая.

-Оно так и есть, наверное, не знаю. Но срочников тут и на показуху забирали якобы, что их отправляют, некоторых оставили. Одного кидали, он там два раза на передке в жесткие ситуации попадал… Его там, короче, аж трусило, и все равно его оставили... Не могут назад отправить. Короче, кто-то отправляет, кто-то не отправляет.

-Ну, короче, будем все равно искать, Владик, будем искать ходы обязательно.