Советник Макрона рассказал, как Франция видит свою роль гаранта безопасности для Украины

Франция готова стать одним из мировых гарантов безопасности Украины после прекращения войны с россией.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом со ссылкой на слова советника президента Франции пишет Reuters.

- Наше государство готово предоставить Украине гарантии безопасности. Речь идет о военном оборудовании, которое поможет отразить новое нападение, или, возможно, гарантии, которые будут предусматривать наше привлечение в случае, если Украина подвергнется нападению таким образом, который позволит нам оценить, как помочь, - рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что эти гарантии будут больше похожи на оборонные договоренности, которые имеют члены ЕС, а не механизм автоматической военной помощи, предусмотренный 5-й статьей НАТО.

Reuters добавляет, что система будущих международных гарантий безопасности Украины была одной из тем, обсужденных во время разговора руководителей Канады, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Японии, ЕС и НАТО, которая состоялась 19 апреля.

Другими темами была дальнейшая военная, финансовая и гуманитарная помощь Украине, а также привлечение более широкого круга государств в антироссийскую коалицию.