Суд дал санкцию для спецрасследование в отношении Кивы – теперь его могут судить заочно

Правоохранительные органы получили санкцию суда на досудебное расследование против бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы, который бежал в Россию и оттуда публично поддерживает войну против Украины.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора в среду, 20 апреля.

Это решение открывает возможность для заочного суда над ним.

Кива подозревается по четырем статьям Уголовного кодекса: публичные призывы к свержению власти, посягательства на территориальную целостность Украины, государственная измена и пропаганда войны.

Бывший депутат, в частности, в эфире российского телевидения призвал физически устранить президента Владимира Зеленского и поддерживал военные действия РФ в Украине.

Производством против Кивы занимается Государственное бюро расследований. В настоящее время ведутся следственные действия для направления обвинительного акта в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что Офис Генерального прокурора объявил Илье Киве подозрение в государственной измене и нарушении территориальной целостности.

За день до вторжения России на территорию Украины Илья Кива записал «видеоприветствие» с Днем советской армии и озвучил потребность в «освобождении» Украины.

10 марта 2022 года следственный судья Лычаковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного Управления Государственного бюро расследований и избрал Киве меру пресечения в виде содержания под стражей.

12 марта 2022 года следователи ГБР собрали необходимые документы для объявления Ильи Кивы в международный розыск.

29 марта следователи ГБР заочно сообщили Киве о подозрении за пропаганду войны и призывы к насильственной смене власти.