Критикует власть и выступает против войны: Украинскому ведущему Птушкину запретили въезд в россию на 50 лет

Популярному украинскому блогеру и бывшему ведущему программы «Орел и Решка» Антону Птушкину запретили въезд в Россию до 2072 года.

Об этом сообщает NikLife с ссылкой на BAZA.

Это связано с его жесткой антивоенной позицией и критическими высказываниями по поводу боевых действий россии в Украине.

Запрет на въезд в РФ для бывшего ведущего «Орла и Решки» действует с 16 апреля 2022 года сроком на 50 лет. Соответственно въехать в россию в следующий раз он сможет, когда ему исполнится 88 лет.

Отметим, что с начала войны Птушкин активно демонстрирует проукраинскую позицию, выступает против войны и критикует действия российских властей. На своей странице в Instagram (2,5 млн подписчиков) и официальном YouTube-канале телеведущий рассказывает о том, как началась война и показывает ее последствия.

Недавно Птушкин посетил и Николаев. В stories он показал фото разрушенной в результате авиаудара гостиницы «Ингул», ОГА в центре города, а также разместил снимок главы Николаевской военной администрации Виталия Кима.