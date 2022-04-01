«Командование получило провизию, нас кинуло и съеб*лось»: Оккупанты жалуются родственникам на свое руководство

Часть российских солдат готова бунтовать против своих командиров. Оккупанты выбирают из двух вариантов: расстрелять руководство на месте или дождаться приезда домой и написать заявления в военную прокуратуру россии.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые удалось перехватить СБУ.

Один из них рассказывает брату о страшных боях, попадании в кольцо, и о том, как их забыли на трое суток в лесу без воды и еды. Вояка также пожаловался, что командиры дают приказы стрелять по всем гражданским и угрожают статьей за дезертирство тем, кто покинет пост.

Еще оккупанты поражены тем, что их руководство разворовало ресурсы, которые выделили на всех.

«Наше командование, они получили провизию: сигареты, питание… Знаешь, что они сделали? Руководство наше съеб*лось, нас бросило и съеб*лось. И мы даже не знаем, где они… Не дали людям ни путь к отступлению, ничего не сказали, даже провизию не привезли. Я приеду, в прокуратуру целый том накатаю», – сказал российский вояка.

Напомним, что матери российских оккупантов пытаются забрать своих сыновей с войны в Украине.