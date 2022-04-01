Сенкевич уверен, что россии не хватит сил превратить Николаев в Мариуполь, но к городской войне все равно готовится

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что российской армии не удастся сделать из Николаева второй Мариуполь.

Об этом он заявил в эфире телеканала Белсат.

— Я уверен, что и сейчас мы будем отстаивать город и группировки сил россиян совершенно не хватит, чтобы сделать с Николаевом то, что сделали с Мариуполем, - уверен мэр.

Также он отметил, что российские войска обстреливают Николаев с Херсонской области, которая сейчас находится под оккупацией, но в самом Николаеве бои не ведутся. Тем не менее город подготавливают к внутренним боям.