На оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей собираются провести «мобилизацию» с помощью «референдумов»

Российские оккупанты собираются провести «мобилизацию» в оккупированных Херсонской и Запорожской областях – для этого им нужно провести «референдумы».

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Сообщается, что псевдореферендумы на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей преследуют цель объявления принудительной «мобилизации». После ее проведения ФСБ рф планирует бросить «мобилизованных» украинцев на горячие участки фронта на штурм позиций ВСУ под контролем заградительных отрядов. Фактически это попытка уничтожить Украину руками украинцев.

Как сообщалось ранее, для проведения «референдумов» заблаговременно собираются личные данные жителей временно оккупированных территорий, якобы для получения «гуманитарной помощи» или социальных выплат. В день «голосования» сотрудники ФСБ будут заполнять бюллетени, пользуясь полученной информацией, без согласия и физического присутствия самих украинцев.

В разведке говорят, что спецоперация нацелена на уничтожение украинцев как этноса и пропаганду о том, что украинцы якобы сами начали бороться с нацистами в Украине.

«Это еще одно преступление путинского режима против Украины и доказательство геноцида, проводимого против украинской нации», - добавили в сообщении.

Напомним, российские оккупационные войска собираются проводить «референдумы» в Херсоне и Снигиревке.