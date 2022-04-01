Николаевские морпехи в Мариуполе успешно эвакуировали пограничников и полицейских на «Азовсталь»

Военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты совместно с другими подразделениями ВСУ и Нацгвардии успешно провели совместную спецоперацию по эвакуации пограничников и полицейских на завод «Азовсталь».

Об этом «Преступности.НЕТ» рассказал один из офицеров 36-й ОБрМП.

Николаевские морпехи и военнослужащие «Азова» вышли на бронетехнике к территории морского порта, где находились бойцы Госпогранслужбы и несколько подразделений Национальной полиции. У последних заканчивался боекомплект.

Военнослужащие с боем прорвались к бойцам Госпогранслужбы и Нацполиции, успешно обеспечили огневое прикрытие и на транспорте вывезли около 500 бойцов ГПСУ и НПУ на территорию предприятия «Азовсталь».

Во время реализации спланированной спецоперации живой силе оккупантов нанесли серьезный урон.

Напомним, что командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волына призвал лидеров США, Турции и Британии спасти мирных граждан с детьми, а также защитников Мариуполя, которые находятся на территории «Азовстали», и вывезти их на территорию третьей страны.

Также напомним, как в Мариуполе подразделение 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Белинского в результате четко спланированной спецоперации смогло выйти из окружения врага и соединиться с полком «Азов».