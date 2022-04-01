В Бердянске оккупанты назначили дворника «заместителем мэра» - уже украшает клумбы и красит бордюры к 9 мая

В Бердянске Запорожской области оккупанты привлекают в свои ряды местных жителей, а бывшего дворника назначили на должность заместителя мэра.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

«Стало известно, что так называемый «мэр» курортного города Сауленко назначил своим заместителем гражданина Украины Самойленко Никиту Ивановича, уроженца Бердянска», - говорится в сообщении.

Отмечается, что до «назначения» тот работал дворником в КП «БердянскЭкоТранс». Дворник после вторжения оккупантов в Бердянск добровольно перешел на сторону оккупационных войск и согласился с ними сотрудничать.

«Известно, что новоиспеченный заместитель городского головы занимается подготовкой памятных мест города к празднованию дня победы 9 мая – украшает клумбы и красит бордюры», - говорится в сообщении.

Напомним, в Луганской области главы двух громад перешли на сторону оккупантов и помогали россии проводить подрывную деятельность против Украины.