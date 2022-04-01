Рашисты убили двоих сотрудников экопарка в Харькове, которые оставались, чтобы кормить животных

Двоих сотрудников харьковского «Фельдман Экопарка» нашли убитыми.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

Отмечается, что эти сотрудники пропали еще в начале марта. Оккупанты их расстреляли, а тела спрятали в одном из подсобных помещений парка.

«Война приносит плохие новости. Мы получили подтверждение того, что двое наших сотрудников, которые пропали в начале марта, погибли. Приехав в Экопарк 7 марта, мы их там не нашли. Мы их долго искали, подключали правоохранителей, до последнего надеялись, что не случилось непоправимого и они смогли выжить. Но вчера мы получили подтверждение о том, что их тела найдены. Наших ребят расстреляли враги, а тела забаррикадировали в подсобном помещении», — говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове российские террористы обстреляли экопарк и ударили по нему ракетами. В результате большинство животных погибли, остальное, скорее всего, усыпят. Затем решили спасти животных. Поэтому в Киевский зоопарк привезли тигра из харьковского экопарка.

Позже стало известно, что всех животных из харьковского экопарка Александра Фельдмана эвакуировали в безопасные места.