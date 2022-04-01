Героем Украины стал 22-летний лейтенант, который ценой жизни прикрыл своих боевых товарищей

Лейтенант Владислав Украинец погиб при обороне Херсонской области. Указом Президента Владимира Зеленского ему присвоили звание Герой Украины.

Об этом сообщили в оперативном командовании «Юг».

В первый день российского вторжения 22-летний офицер сражался за стратегический Антоновский мост в Херсоне. Именно этот мост через Днепр стал той точкой сопротивления, где Вооруженным силам Украины впервые на таврийском направлении удалось остановить на время колонну российской техники. Именно этот мост – самый удобный путь в направлении Николаевщины.

Украинец был командиром взвода отдельного мотопехотного батальона. 24 февраля оккупанты прорывались на мост. Украинские подразделения вынуждены были отступать. Офицер Украинец прикрывал отход своих. Он сохранил жизнь подчиненных в обмен на свою.