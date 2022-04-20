Затопленный крейсер «Москва» теперь принадлежит Украине как экспонат, - директор музея

Флагман черноморского флота рф «Москва» лежит в 50 милях от украинского берега и принадлежит Украине как музейный экспонат.

Об этом сообщает ТСН.

Как говорит Сергей Воронов – директор центрального военно-морского музея Украины – с 15 апреля именно его ведомству принадлежит ракетный крейсер «Москва». Ученый просит называть крейсер правильно – объект подводного культурного наследия под №2064, именно так затонувший корабль записан в реестр. Воронов отмечает, что по всем законам «Москва», как и прежде, отныне принадлежит Украине.

- Это исключительно экономические воды Украины и согласно международной конвенции ЮНЕСКО от 2006 года, которую Украина ратифицировала, все следы человеческой жизнедеятельности на дне Черного моря являются собственностью государства Украина, - отмечает Воронов.

Но ученые вряд ли постараются поднять что-нибудь с «Москвы». На его борту очень много взрывчатки, еще предстоит выяснить, нет ли там ядерных боеголовок, существует большая проблема с сотнями тонн солярки на его борту.