На Харьковщине СБУ разоблачила склад оккупантов с боеприпасами и комплектующими к военной технике на $200 миллионов

Служба безопасности Украины разоблачила склад с боеприпасами на 200 миллионов долларов.

Об этом сообщают в СБУ.

Все это оборудование уже передано на нужды ВСУ.

По предварительным данным, имеющиеся там детали были предназначены для подбитой техники россии, которую враг собирался ремонтировать во время наступления.

Однако благодаря сопротивлению украинских защитников Харьков оказался не по зубам оккупантам. А усилиями СБУ вся изъятая партия вооружения будет использована для защиты Украины.

В ходе обысков СБУ изъяла и передала Минобороны:

-60 полнокомплектных танковых двигателей;

-большое количество запчастей и комплектующих к бронетехнике;

Кроме того, в отдельных помещениях обнаружено 26 управляемых ракет класса «воздух-воздух».

СБУ установила, что имеющееся на этом складе оборудование было похищено ранее из военных арсеналов. А накануне вторжения владельцы склада собирались пойти на сотрудничество с оккупационными войсками и предоставить технику для нужд врага.

СБУ установила причастных к преступлению и принимает меры по их задержанию.

Напомним, киберполиция Хмельнитчины вместе со Службой безопасности Украины разоблачила разработчика веб-ресурсов , на которых агитировали за «русский мир».