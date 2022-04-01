Окружение путина расходится во мнениях относительно войны – одни её поддерживают, другие считают ошибкой, - СМИ

Некоторые члены путинской элиты в правительстве и государственных предприятиях считают, что вторжение российских войск в Украину было катастрофической ошибкой, которая вернет страну обратно на годы.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на десяток собеседников, знакомых с ситуацией, пишет «Укринформ».

По словам представителей элиты из окружения президента России, они пока не видят, что путин изменит свой текущий курс. Более того, путин отверг попытки других чиновников предупредить его о катастрофических экономических и политических последствиях, нависших над страной в результате западных санкций.

В то же время, часть из топ-инсайдеров пришла к мнению, что стремление путина продолжить вторжение грозит России годами изоляции и усилением напряженности, из-за которых ее экономика пострадает, ее безопасность будет скомпрометирована, а ее глобальное влияние разрушено. Отмечается, что пока несколько бизнесменов-магнатов сделали завуалированные заявления, ставя под сомнение стратегию кремля в Украине, но многие мощные игроки еще слишком боятся репрессий в отношении людей с другой точкой зрения, чтобы публично выражать свои мысли.

Как пишет «The Insider» со ссылкой на Bloomberg, решение о вторжении в Украину президент РФ принимал в узком кругу «ястребов», в числе которых были министр обороны Сергей Шойгу, начальник генштаба Валерий Герасимов и секретарь совбеза РФ Николай Патрушев.

Российские чиновники не верят в то, что путин изменит политический курс. По их словам, путин изолирован в узком кругу советников и отвергает любые попытки предупредить его о последствиях продолжающейся агрессии в Украине. По словам собеседников Bloomberg, путин по-прежнему уверен, что россияне его поддерживают и готовы к годам лишений ради национального величия. Некоторые источники агентства разделяют опасения американской разведки, что путин, столкнувшись с неудачей в военной операции, которую он считает своей исторической миссией, может прибегнуть к применению ядерного оружия.

По утверждению Bloomberg, в целом поддержка войны среди российских элит по-прежнему высока. Многие чиновники публично и в частном порядке разделяют позицию кремля, согласно которой открытый конфликт с Западом неизбежен. Они полагают, что Россия адаптируется к широкомасштабным санкциям.

В то же время утверждается, что высокопоставленные российские чиновники шокированы тем, с какой скоростью и размахом вводятся санкции в отношении РФ. Они не ожидали, что будет заблокирована половина резервов Центробанка, а иностранные компании практически в одночасье откажутся от российского рынка, в который инвестировали на протяжении десятков лет.