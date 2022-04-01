В ГУР показали очередного военного преступника – он родом из Одессы и руководит бомбежками по Мариуполю

В Главном управлении разведки показали очередного военного преступника, который участвует войне против Украины – это Сергей Кобылаш, он родом из Одессы и руководит бомбежками, в том числе, и Мариуполя.

Об этом сообщают на сайте ГУР.

Сергей Кобылаш - командующий дальней авиацией вкс вс рф, генерал-лейтенант.

Кобылаш родился в Одессе, в 1965 году. Окончил военное училище и две академии.

Как командующий дальней авиацией имел непосредственное отношение к проведению операции российских ВКС в Сирии, во время которой наносились ракетно-бомбовые удары по территории этой страны, что привело к массовой гибели местного гражданского населения. Это было квалифицировано международным сообществом как военное преступление. В феврале 2017 году за участие в уничтожении мирных сирийцев указом российского президента поощрен званием «генерал-лейтенант».

В августе 2008 года во время агрессии Москвы против Грузии как командир 368 штурмового авиационного полка руководил действиями подчиненных и лично как пилот штурмовика бомбил грузинские города. За участие в убийстве мирного населения был отмечен Путиным званием «Героя россии».

В ходе 1-й и 2-й Чеченских войн активно участвовал – совершил десятки боевых вылетов – в неизбирательных бомбардировках территории Чечни, в том числе с использованием запрещенных кассетных и вакуумных бомб.

На сегодняшний день принимает непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину. Ответственен за нанесение самолетами стратегической авиации массированных ударов крылатыми ракетами по украинским городам и объектам инфраструктуры. Это привело к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры и жертвам среди мирного населения.

Впервые после окончания Второй мировой войны под его руководством тяжелыми бомбардировщиками осуществлено ковровое бомбометание густонаселенных территорий – города Мариуполя.

Напомним, одним из оккупантов, который умер на территории Украины, оказался заместителем командующего Черноморским флотом рф – капитан первого ранга Андрей Палий, у него было украинское гражданство.