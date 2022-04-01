Президент Зеленский предложил рф обменять защитников Мариуполя на пленных российских оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский предложил руководству России организовать гуманитарный коридор для защитников и мирных жителей Мариуполя в обмен на освобождение из плена военных РФ.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Сейчас украинские власти ожидают ответа Кремля.

- Мы готовы к разным форматам обмена наших людей на русских людей. Российских военных, которых они оставили. И трупы они оставили, и раненых оставили. Поэтому мы готовы ради наших людей, как военных, так и гражданских, на любой формат обмена. Это такая же правда, как и то, что я готов к диалогу за последние три года относительно конца войны с президентом РФ, - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, российско-оккупационные войска удерживают в осаде около 120 тысяч жителей Мариуполя.

Зеленский заявил, что пока деблокировать Мариуполь невозможно из-за отсутствия тяжелого вооружения, сообщает «Цензор.НЕТ».

- Я не знаю, когда мы сможем разблокировать Мариуполь. Говорю вам совершенно открыто, что да, все ребята в Мариуполе хотят нашей победы, хотят разблокировки. Никто не собирается сдаваться врагу. Это их внутреннее чувство. Для того чтобы разблокировать Мариуполь, скажем так, есть два пути.