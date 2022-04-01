«Я вам обещаю, мы всех найдем», - Зеленский о российских военных преступниках

Президент Владимир Зеленский уверен, что всех российских оккупантов, которые совершали преступления в Украине, привлекут к ответственности.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, пишет «Цензор.НЕТ».