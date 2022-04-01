Украина не получала от рф проект мирного договора, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский не подтверждает, что Украина получила от России проект документа в рамках переговоров о завершении войны.

Об этом сообщает «Украинская правда».

На вопрос журналиста он заявил, что не только не видел предложений от России, но и убежден, что их не существует.

- Уверен, что нам ничего не передали, - подчеркнул Зеленский.

Он также прокомментировал слова Дмитрия Пескова о том, что «мяч на стороне Киева».

- Я в принципе неплохо раньше играл в футбол. Там какие правила: нужно чтобы было две команды и чтобы был мяч. Здесь мне кажется, что Песков сам с собой играет в футбол. Мы обязательно покажем, как мы бьем по воротам, как только нам дадут мяч, – добавил Зеленский.

Как известно, 20 апреля в Кремле заявили, что передали Украине документ в рамках мирных переговоров.