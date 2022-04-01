«Мой спонсор должен нарубить бабла»: Отец русского оккупанта советует сыну «не высовываться за родину, за сталина», а мародерить

Российский оккупант, общаясь со своим отцом, получил от него советы «не высовываться», а побольше наворовать в Украине.

Перехват разговора опубликовала Служба безопасности Украины.

В ходе диалога отец откровенно советует сыну мародерить. Когда сын заявляет, что их руководство обмануло их и не выплатило им обещанные деньги, родственник посоветовал разбирать автомобили на запчасти. В ответ на это рашист говорит, что видит в Украине классные автомобили, но командование или забирает их себе, или расстреливает.

-Будь аккуратнее, сынок, то, что я тебя учил – снайперская, не высовывайся, за родину, за сталина, не надо этой х*йни. Твоя задача – победить. Давай, мой спонсор должен нарубить бабла и прийти домой.

-Знаешь, сколько должны были дать залог? Считай. Должно было около 280 быть.

-М. И сколько дали?

-Сотку. Мелочью. Пока что.

-Понятно, чето слабовато.

-Чето п*здец как слабовато. Все как увидели, сколько пришло, и такие: еб*ть. Че, ох*ели, нах*й? Че вы нам обещали и че вы нам дали. И еще часть зарплаты, еще зарплата должна была прийти, сотка – это зарплата и еще два оклада. В итоге пришла только сотка и зп обычная. И все.

-Ну это х*ево.

-Ага.

-Это х*ево. Разбирайте Мерседесы, у них запчасти дорогие. Лексусы, мерседесы.

-Да, я вот на эту тему думал – Мерседесы, Лексусы, вся х*йня, мы тут видели и аудюхи, и мэрсы видели. Хорошие. Только сука наши командиры как только видят эти тачки, они их п*здят себе. Или расстреливают из автоматов. Я лично наблюдал аудюху, которая последняя, офигенная. Она просто стоит расстрелянная и пищит сигналка. Все. Кроме сигналки больше них*я не работает. Чтоб не катались, расстреливают.

-А, та это х*йня. Снимите с нее генератор, генератор на мэрс и аудюху тысяч 10-20.

-Тысяч 20 мало.

-Ну прикопай десяток генераторов и будет на 200 тысяч.