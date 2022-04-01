Командир полка «Азов» Паламар заявил, что украинская сторона готова прямо в Мариуполе провести переговоры по поводу эвакуации из города

Командир полка «Азов», капитан Святослав Паламар сообщил, что украинская сторона переговоров готова обсудить эвакуацию и деблокаду Мариуполя прямо в городе.

Соответствующее видео он записал в Facebook.

Он отметил, что воины общались с политическим руководством страны, в ходе общения выяснилось, что советник Офиса Президента Михаил Подоляк и член переговорной группы, народный депутат Давид Арахамия готовы встретиться с российской делегацией прямо в Мариуполе.

— Мы общались сегодня с высшим политическим руководством, это Михаил Подоляк и Давид Арахамия, которые заявляют, что они готовы поехать на переговоры в Мариуполь с Мединским и Слуцким по поводу эвакуации военного гарнизона, который тут остался. Мы готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны с Мариуполя со своим стрелецким оружием для того, чтоб спасти наш состав, вверенный нам, для того, чтоб эвакуировать наших раненых и забрать тела погибших, и похоронить их с почестями на территории, неподконтрольной рф, - сказал Паламар.

Также он отметил, что в Мариуполе заметили технику с буквой V – это те подразделения, которые творили зверства под Киевом.

— Характерным является то, что их техника с маркировкой буквы V – это именно те преступники, которые совершали преступления против гражданского населения на киевском направлении. Я считаю, что таким образом путин хочет замести следы и ликвидировать этих ублюдков, которые творили страшные зверства, - отметил капитан.

Помимо этого, он рассказал о том, что мирные жители, которые прячутся в бункере под «Азовсталью», не могут выбраться, поскольку боятся обстрелов – режим тишины русские не соблюдают.

— По поводу мирных, которые находятся в «Азовстали». Они не имеют возможности выбраться, они боятся, поскольку постоянные обстрелы, несмотря на заявления рф о соблюдении режима тишины, не осуществились. Враг продолжает обстрелы и безопасно покинуть территорию «Азовстали» нашим мирным нет возможности, - добавил Паламар.

Напомним, что командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волына призвал лидеров США, Турции и Британии спасти мирных граждан с детьми, а также защитников Мариуполя, которые находятся на территории «Азовстали», и вывезти их на территорию третьей страны.

Также напомним, как в Мариуполе подразделение 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Белинского в результате четко спланированной спецоперации смогло выйти из окружения врага и соединиться с полком «Азов».