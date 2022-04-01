«Решается судьба нашего народа, судьба нашей свободы», - Зеленский о боях на Востоке и Юге Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность боев за Восток и Юг Украины.

В своем обращении Зеленский упомянул города Донбасса, а также Николаев и Снигиревку.

- Ситуация на Востоке и Юге нашей страны остается максимально жесткой. Оккупанты не оставляют попыток за счет нового масштабного наступления выбороть хоть какую-нибудь победу для себя. Хоть что-то, что они смогут скормить своим пропагандистам. Я искренне благодарен каждому нашему защитнику и защитнице, всем нашим городам, всем нашим громадам, которые оказывают сопротивление захватчикам, которые держатся и своей борьбой спасают наше государство.