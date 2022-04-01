ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В Бородянке нашли тела девяти мирных жителей, убитых оккупантами

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 20 апреля доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 21 апреля.

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0:35 На территории поселка Бородянка 20 апреля обнаружили два места захоронения мирных граждан, убитых российскими оккупантами.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

В одной могиле находились двое товарищей 35 лет, а рядом девушка-подросток 15 лет. Во втором месте захоронения правоохранители обнаружили тела шести человек – 4 мужчин и 2 женщин. Личности четырех удалось идентифицировать – это также местные жители, имена двух погибших пока остаются неустановленными.

- Эти люди были убиты оккупантами, у некоторых из погибших есть признаки пыток. Хочу подчеркнуть, что эти люди – гражданские. Российские военные сознательно расстреливали мирных людей, которые не оказывали никакого сопротивления и не представляли никакой угрозы, – заявил начальник полиции Киевщины Андрей Небытов.

Тела всех погибших были доставлены в морги Киевщины для дальнейших экспертиз. Впоследствии идентифицированные тела будут переданы родственникам для похорон.

0:25 Союзники по НАТО могут быть вовлечены в создание безопасного прохода гражданских лиц из Мариуполя. Об этом сказала CNN заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, пишет УНН.

По словам чиновницы, была «некоторая надежда, что россияне могут разрешить» безопасный проход гражданских лиц и раненых солдат из Мариуполя. По ее мнению, «в этом будут участвовать союзники по НАТО, если это произойдет».

Однако такие договоренности «уже неоднократно срывались», и, в конечном счете, разрешение на безопасный проход зависит от российских захватчиков, предупредила замгоссекретаря.

Осада Мариуполя говорит «о жестокости этой войны» и военных преступлениях, совершаемых Владимиром Путиным, добавила Нуланд.

0:15 Министр обороны Израиля Бени Ганц объявил о предоставлении Украине средств индивидуальной защиты и защитного снаряжения для спасения и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщило посольство Украины в Государстве Израиль, передает «Укринформ».