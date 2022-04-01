Война на Николаевщине: В Николаеве ликивидируют последствия ночных обстрелов жилых кварталов

24 февраля в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 20 апреля доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 21 апреля.

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07:57 В Николаеве ряд служб и местные жители ликвидируют последствия ночных обстрелов жилого массива.

Осколки кассетных боеприпасов, которые применили оккупанты ночью, повредили окна и фасады жилых и коммерческих зданий, автомобили граждан и другие объекты гражданской инфраструктуры.