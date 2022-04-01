«В любой точке города может въ**ать»: Начальник Департамента патрульной полиции опубликовал видео обстрела Николаева и объяснил, почему в городе небезопасно

Начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков показал результаты обстрела Николаева ночью 20 апреля и призвал местных жителей по возможности эвакуироваться.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как известно, 20 апреля Николаев снова подвергся массированному обстрелу по жилым кварталам. Российские оккупанты в очередной раз прибегли к использованию запрещенных кассетных бомб.

Жуков отметил, что российские войска находятся на дальности поражения артиллерией любой точки Николаева, соответственно, при начале обстрела не удастся предупредить население заранее, чтобы местные жители могли проследовать в укрытие. Также Жуков объяснил, что подобными действиями оккупанты пытаться посеять панику среди жителей города.

«Видео с центральной улицы города Героя Николаева. Лично я на этой улице гулял со своей семьей и со своими друзьями на протяжении восьми лет. Понимаю, что гражданские люди, граждане Николаева до сих пор не могут в это поверить. Уважаемые Николаевцы, ныне русские черти, желающие захватить Украину, стоят на дальности поражения своей артиллерией любой точки нашего города. Поэтому, имейте в виду, что воздушная тревога не сработает от вражеской арты, потому что ПВО работает против ракетного или авиаобстрела. Арта чертей наваливает за секунды, времени нет на предупреждение. ИХ ЦЕЛЬ ПАНИКА В ГОРОДЕ. В любой точке города может въ**ать. По возможности эвакуируйтесь, потому что эта ср**а пока не остановится», – написал «Маршал».

При том Евгений Жуков сообщил, что войска рф терпят сильные потери вблизи области.