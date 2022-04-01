шойгу доложил об «освобождении» Мариуполя, а путин отменил штурм «Азовстали», приказав взять его в осаду

Отмечается, что сегодня российский президент заслушал отчет министра обороны сергея шойгу о ходе полномасштабной войны против Украины и о ситуации в Мариуполе.

— Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить. Это тот случай, когда мы должны думать, - то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, - о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела, - заявил путин.

Примечательно, что в начале диалога шойгу сказал путину, что Мариуполь "освобожден". При этом город до сих пор продолжают защищать украинские военные. Предположительно, министр обороны решил преподнести президенту рф хоть какую-то победу, при этом тему сразу же перевели касаемо «Азовстали».

Напомним, накануне украинские бойцы из полка "Азов", которые остаются на "Азовстали" заявляли, что оккупанты не дают выйти мирным жителям с территории завода. Они также дали согласие на эвакуацию при участии третьей страны, но отказались сложить оружие и сдаться в плен.

Также ранее публиковали обращение мариупольцев, которые просят организовать "зеленый коридор", так как на территории завода, куда русские оккупанты сбрасывают сверхтяжелые бомбы, прячутся сотни женщин и детей.

Напомним, накануне командир морпехов Сергей Волына в Facebook назвал два возможные пути деблокады Мариуполя.