На Николаевщине поймали депутата Херсонского горсовета, который обустраивал оккупантов и сдавал им информацию о ВСУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении депутату Херсонского городского совета, который налаживал быт оккупантом и сдавал им информацию об украинских защитниках. Сейчас суд его арестовал.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

При процессуальном руководстве прокуроров Херсонской областной прокуратуры депутату Херсонского горсовета от политической партии «Нам здесь жить» сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (часть 2 статьи 111 УК Украины). Также ему избрана безальтернативная мера пресечения - содержание под стражей.

По данным следствия, депутат горсовета перешел на сторону врага. Имея доступ к соответствующим документам, он собирал и передавал куратору – представителю страны-агрессора сведения о проукраинских политических деятелях, активистах, представителях правоохранительных органов и участниках боевых действий на востоке Украины, а также другую информацию, которая интересовала врага.

Подозреваемый призывал чиновников региона сотрудничать с оккупантами, организовывал размещение личного состава военнослужащих РФ и содействовал проведению ремонта их техники. С целью дискредитации действующей власти он активно участвовал в создании пророссийским медиа пропагандистских материалов для прихода «русского мира» на Херсонщину.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется Управлением СБУ в Херсонской области.

По данным местных СМИ, речь идет о депутате Илье Карамаликове.

Издание МОСТ также сообщало, что Карамаликова задержали ориентировочно 13 апреля в Николаевской области.

«Депутат ехал по трассе на Николаев, через Снигиревку. На первом же блокпосту Карамаликова задержали СБУшники. Говорят, что его увезли в Кропивницкий», - рассказал человек из окружения депутата, на которого ссылается издание.

Никого из сопровождавших Карамаликова не трогали.

Напомним, как СБУ сообщила о подозрении коллаборанту рф, которого оккупанты объявили «мэром» Мариуполя. Депутат Мариупольского городского совета от «ОПЗЖ» Константин Иващенко добровольно принял сторону российских захватчиков.