Ким сообщил, что в Николаевской области оккупировано около 20 сел

Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким рассказал, что на Николаевщине порядка 20 сел находится в оккупации. При этом он подчеркнул, что ситуация на юге, в частности Николаеве, зависит от ситуации на востоке Украины.

Об этом он сообщил в интервью НВ.

— К югу от Снигиревки есть оккупированные села Николаевской области. Трудно сказать, сколько, линия фронта меняется. Приблизительно 20. В некоторых селах, даже если нет российских военных, но они оккупированы — поставки идут с территории Херсонской области у них. Часть гуманитарного груза идет через коридоры, о которых мы с ними договариваемся, — сказал Ким, добавив, что наземного движения в город он не видит и все будет зависеть от ситуации на востоке страны.

По его словам, у русских оккупантов хаотичные цели обстрела Николаева.