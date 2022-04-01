Ким сообщил, что в Николаевской области оккупировано около 20 сел

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21.04.2022 13:20

Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким рассказал, что на Николаевщине порядка 20 сел находится в оккупации. При этом он подчеркнул, что ситуация на юге, в частности Николаеве, зависит от ситуации на востоке Украины.

Об этом он сообщил в интервью НВ.

— К югу от Снигиревки есть оккупированные села Николаевской области. Трудно сказать, сколько, линия фронта меняется. Приблизительно 20. В некоторых селах, даже если нет российских военных, но они оккупированы — поставки идут с территории Херсонской области у них. Часть гуманитарного груза идет через коридоры, о которых мы с ними договариваемся, — сказал Ким, добавив, что наземного движения в город он не видит и все будет зависеть от ситуации на востоке страны.

По его словам, у русских оккупантов хаотичные цели обстрела Николаева.

— Обстреливают с территории Херсонской области. Обстреливают кассетными боеприпасами, из оружия типа Смерч, и крылатыми ракетами, вот как по Баштанке по больнице они ударили. Также обстреливают из самолетов ракетами. В Баштанке ударили ракетой по опорной больнице. Гражданские объекты и многоэтажки. Никакой логики — просто обстрелы мирных жителей, — отметил он.

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