Ким сообщил, что в Николаевской области оккупировано около 20 сел

Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким рассказал, что на Николаевщине порядка 20 сел находится в оккупации. При этом он подчеркнул, что ситуация на юге, в частности Николаеве, зависит от ситуации на востоке Украины.
Об этом он сообщил в интервью НВ.
— К югу от Снигиревки есть оккупированные села Николаевской области. Трудно сказать, сколько, линия фронта меняется. Приблизительно 20. В некоторых селах, даже если нет российских военных, но они оккупированы — поставки идут с территории Херсонской области у них. Часть гуманитарного груза идет через коридоры, о которых мы с ними договариваемся, — сказал Ким, добавив, что наземного движения в город он не видит и все будет зависеть от ситуации на востоке страны.
По его словам, у русских оккупантов хаотичные цели обстрела Николаева.
— Обстреливают с территории Херсонской области. Обстреливают кассетными боеприпасами, из оружия типа Смерч, и крылатыми ракетами, вот как по Баштанке по больнице они ударили. Также обстреливают из самолетов ракетами. В Баштанке ударили ракетой по опорной больнице. Гражданские объекты и многоэтажки. Никакой логики — просто обстрелы мирных жителей, — отметил он.