Арестович объяснил украинцам из оккупированных территорий, как можно избежать принудительной мобилизации в армию рф

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил жителям временно оккупированных территорий Украины, как можно избежать принудительной мобилизации в армию рф.

Соответствующее видеообращение Алексея Арестовича опубликовал Офис Президента.

— Для того, чтобы набирать личный состав своих подразделений из числа населения оккупированных территорий. Это нарушение международных норм. Если вас хотят взять в оккупационные войска, то выходы у вас три, - заявил советник главы Офиса президента.

Как отметил Арестович, чтобы избежать принужденной мобилизации на временно оккупированных территориях, у местных есть только три выхода:

- скрываться;

- покидать временно оккупированную территорию при возможности;

- переходить воевать на сторону Украины.

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей собираются провести «мобилизацию» с помощью «референдумов».