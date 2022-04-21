Парламенты Эстонии и Латвии официально признали войну россии против Украины геноцидом

Парламенты Эстонии и Латвии официально признали геноцидом войну россии против Украины.

Об этом сообщается на сайтах парламентов стран.

В заявлении парламента Эстонии отмечается, что в ходе агрессивной войны россии обнаружились систематические и массовые военные преступления, совершенные российскими вооруженными силами против украинского народа.

«Российская федерация совершила в том числе массовые зверства в отношении мирного населения на временно оккупированных территориях, особенно в городах Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень и Мариуполь, и во многих других населенных пунктах Украины. Они заключаются в убийстве, похищении людей, депортации, лишении свободы, пытках, изнасиловании, а также осквернении трупов», — говорится в заявлении Рийгикогу Эстонии.

Эстония признает действия российских вооруженных сил и военно-политического руководства геноцидом против украинского народа и призывает к тому же парламенты других стран и международные организации.

Парламентарии Эстонии также призывали содействовать расследованию российских преступлений и судебному преследованию виновных, ужесточить санкции против россии, включая импорт энергоносителей, и немедленно увеличить военную и гуманитарную помощь Украине.

Парламент Латвии сообщил о единогласном признании геноцидом военных преступления россии против Украины.

В заявлении выражена поддержка инициативы демократических стран объединить усилия в сборе и расследовании доказательств военных преступлений рф, совершаемых на всей территории Украины. Парламентарии высоко оценивают расследование в Украине Международного уголовного суда и уверены, что все, кто совершил преступления против человечности и военные преступления, кто несет ответственность за них, будут привлечены к ответственности.

Сейм решительно осуждает военную агрессию россии и широкомасштабное вторжение в Украину при поддержке и участии белорусского режима. Подчеркивается, что это является грубым попранием суверенитета и территориальной целостности Украины, явным нарушением обязательств россии по Уставу ООН и международному праву.

Председатель комитета Сейма по иностранным делам Рихардс Колс напомнил о главном и самом актуальном приоритете — защите населения Украины от дальнейших преступлений против человечности и помощи в освобождении украинской земли от оккупантов.

– Этого можно добиться только за счет срочного и резкого расширения поставок оружия в Украину и немедленного прекращения импорта ископаемых энергоносителей из россии Европейским Союзом, - подчеркнул Колс.

Он также заявил, что «ранее поставки оружия задерживались на месяцы из опасения спровоцировать путина, но с ростом зверств со стороны россии это предостережение больше не является оправданием для распространения геноцида в сердце Европы - в Украине».

Сейм призывает евроатлантическое сообщество и его партнеров срочно ввести комплексные санкции против россии, чтобы лишить ее армию возможности продолжать военную агрессию в Украине. Также заявлено о необходимости усиления военной, финансовой, гуманитарной и дипломатической поддержки Украины, единогласной поддержки инициатив, осуждающих военные действия россии и изолирующих ее от международных и региональных организаций. Равнозначные решения и санкции необходимо предпринимать и в отношении Беларуси как сторонника российской военной агрессии.

Латвийские парламентарии призвали страны-члены ЕС немедленно приостановить импорт российской нефти и газа.

В своем заявлении Сейм осудил злоупотребление Россией правом вето в Совете Безопасности ООН и призвал ускорить реализацию реформ ООН.

Заявление основано на обширных свидетельских показаниях и доказательствах массовых жестоких преступлений, совершенных российской армией, включая убийства, пытки, сексуальное насилие и надругательства над украинскими гражданами, в том числе женщинами и детьми, в разных местах Украины, включая Бучу, Ирпень, Мариуполь (в связи с голодом, устроенным в Мариуполе, упомянут Голодомор 1932-1933 годов, признанный Латвией геноцидом).

Как член ООН, Совета Европы, Европейского союза и НАТО, отстаивающий демократические ценности, Латвия не может мириться с действиями рф по осуществлению массового истребления народа Украины, подчеркнули в Сейме Литвы.

Отметим, что парламенты Эстонии и Литвы стали первыми в мире зарубежными странами, которые официально признали войну россии против Украины геноцидом.

Напомним, что ранее действия рф в Украине геноцидом назвал президент США Джо Байден.

А президент Франции Эмманюэль Макрон назвал россиян и украинцев «братскими народами» и считает, что называть действия россиян на Украине геноцидом неуместно. МИД Украины разочарован словами Макрона о «братских народах» и его «позицией» по геноциду.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что российскую агрессию против Украины правильно называть геноцидом.

14 апреля Верховная Рада официально признала геноцидом украинского народа действия вооруженных сил рф, а также политического и военного руководства россии во время полномасштабной войны против Украины.