«Сколько пацанов похоронили просто так»: Очередной оккупант пожаловался на потери и хочет сбежать с войны против Украины

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21.04.2022 16:08

Оккупанты отчаялись в своей миссии «освободителей» и единственное, чего хотят – вернуться целыми домой.

Об этом идет речь в переписке российского оккупанта со своим знакомым, копию которой удалось получить СБУ.

«Успехов нет, в сущности. Только кучу пацанов потеряли и техники. А захватить огород или поселок какой-нибудь нормально не получается. Куда зашли – то местные сильно против нас», – жалуется оккупант.

На вопрос товарища «как там?» сам себя тролит смайликами:

«Воюем, что-то пробуем сделать здесь. Освободит всех».

По его словам, украинские защитники уничтожили их подразделение на 40%. Поэтому он всерьез задумывается над дезертирством и его совсем не мотивируют выплаты за ранения.

«За что это все – не понимаю. Сколько пацанов похоронили просто так! Я бы такой, что тоже сбежал как-то! Никаких денег не стоит оно. Украину не получится завоевать», – резюмирует захватчик.

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