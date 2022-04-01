«Сколько пацанов похоронили просто так»: Очередной оккупант пожаловался на потери и хочет сбежать с войны против Украины

Оккупанты отчаялись в своей миссии «освободителей» и единственное, чего хотят – вернуться целыми домой.
Об этом идет речь в переписке российского оккупанта со своим знакомым, копию которой удалось получить СБУ.
«Успехов нет, в сущности. Только кучу пацанов потеряли и техники. А захватить огород или поселок какой-нибудь нормально не получается. Куда зашли – то местные сильно против нас», – жалуется оккупант.
На вопрос товарища «как там?» сам себя тролит смайликами:
«Воюем, что-то пробуем сделать здесь. Освободит всех».
По его словам, украинские защитники уничтожили их подразделение на 40%. Поэтому он всерьез задумывается над дезертирством и его совсем не мотивируют выплаты за ранения.
«За что это все – не понимаю. Сколько пацанов похоронили просто так! Я бы такой, что тоже сбежал как-то! Никаких денег не стоит оно. Украину не получится завоевать», – резюмирует захватчик.