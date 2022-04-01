Войска рф расстреливают волонтеров на оккупированных территориях и блокируют эвакуацию, – ГУР

Российские оккупанты изолируют захваченные населенные пункты и расстреливают волонтеров.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины.

Россияне полностью изолируют от Украины оккупированные населенные пункты, запрещают эвакуацию и не допускают волонтеров. В частности, на сегодняшний день заблокированы все оккупированные населенные пункты Великобурлукского района, Харьковской области. Выезд возможен только на территорию рф.

Действует абсолютный запрет на доставку гуманитарных грузов с контролируемой Украиной территории. Местные жители предупреждены о том, что волонтеры, которые пытаются доставить помощь, расстреливаются. Недавно стало известно о расстреле волонтеров, ехавших из поселка Шевченково.

По состоянию на 20 апреля в районе отсутствует мобильная связь. Многие населенные пункты остались без электроснабжения. Не работают банкоматы, а продукты продаются по завышенным ценам. Отсутствует медицинская помощь и поставки лекарства. Дороги, в том числе грунтовые – проходят.

Напомним, что оккупант рассказал жене о том, как российские военные в упор расстреляли украинку, потому что у нее «брат в «Азове».