Кива попросил у путина убежище и гражданство рф

Лишенный мандата украинский депутат Илья Кива обратился к президенту страны-агрессора путину за гражданством.
Об этом известно из Telegram-канала Кивы.
Сообщается, что он запросил политическое убежище в рф и гражданство.
Кива обнародовал также открытое письмо к путину в котором размышлял об одном народе, его "борьбе за правду и мир" и "непростом периоде для России".
Отметим, что когда Кива был депутатом от "ОПЗЖ", он неоднократно подыгрывал российской пропаганде.
Напомним, что еще до активной войны он выехал из Украины, и после полномасштабного вторжения участвовал в эфирах пропагандистских российских медиа. В Украине его подозревают в госизмене, нарушении территориальной целостности Украины, пропаганде войны и призывах к насильственной смене власти.
Так, среди прочего, на территории россии Кива принял участие в одном из пропагандистских шоу на российском телевидении, где публично призвал высшее руководство рф к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Кроме того, он предлагал физически устранить президента Владимира Зеленского и других украинских чиновников, а также публично призывал к агрессивной войне на территории Украины.
А убийства в Буче российскими солдатами женщин, детей, стариков и вовсе назвал «заранее спланированной акцией контрразведки Украины».