Кива попросил у путина убежище и гражданство рф

Лишенный мандата украинский депутат Илья Кива обратился к президенту страны-агрессора путину за гражданством.

Об этом известно из Telegram-канала Кивы.

Сообщается, что он запросил политическое убежище в рф и гражданство.

Кива обнародовал также открытое письмо к путину в котором размышлял об одном народе, его "борьбе за правду и мир" и "непростом периоде для России".

Отметим, что когда Кива был депутатом от "ОПЗЖ", он неоднократно подыгрывал российской пропаганде.

Напомним, что еще до активной войны он выехал из Украины, и после полномасштабного вторжения участвовал в эфирах пропагандистских российских медиа. В Украине его подозревают в госизмене, нарушении территориальной целостности Украины, пропаганде войны и призывах к насильственной смене власти.

Так, среди прочего, на территории россии Кива принял участие в одном из пропагандистских шоу на российском телевидении, где публично призвал высшее руководство рф к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Кроме того, он предлагал физически устранить президента Владимира Зеленского и других украинских чиновников, а также публично призывал к агрессивной войне на территории Украины.

А убийства в Буче российскими солдатами женщин, детей, стариков и вовсе назвал «заранее спланированной акцией контрразведки Украины».