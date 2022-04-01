«Бабий Яр 21-го века»: Возле Мариуполя нашли массовое захоронение, куда оккупанты самосвалами свозят тела убитых жителей города

Возле поселка Мангуш проводятся массовые захоронения жителей Мариуполя, убитых российскими оккупантами.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

«Окраины поселка Мангуш. Бабий Яр 21 века. Здесь проходят массовые захоронения мариупольцев, убитых русской армией. Оккупанты роют траншеи длиной около 30 метров и самосвалами свозят туда тела. Сектор погребений уже вдвое больше кладбища рядом», – говорится в сообщении.

Горсовет обращается к международным СМИ и операторам спутниковых систем за помощью в фиксации преступлений рашистов.

«Около 80 лет назад нацисты расстреляли 12 тысяч мариупольцев в поселке Агробаза. Это рядом с Мангушем. Не больше 13 км. История снова повторяется. Только вместо немецких фашистов пришли русские», – подытожили в горсовете.

Напомним, как Президент Зеленский предложил рф обменять защитников Мариуполя на пленных российских оккупантовю