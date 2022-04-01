СБУ опубликовала очередной аудиоперехват, как российские оккупанты хвастаются расстрелом мирных жителей и издевательствами над украинками

Россия всячески поощряет зверства своих военных и вручает им медали за расстрел мирных украинцев.

Об этом свидетельствуют аудио перехваты, опубликованные СБУ.

Во время разговора двое родственников-захватчиков хвастались своими достижениями на войне. Они обсуждали, что хладнокровно расстреляли 25 гражданских лиц.

Здесь у нас было двадцать пять гражданских, они выезжали автобусом. Убили», – признается один.

Другой хвастается своими планами изнасиловать украинку, и называет это «свиданием».

«Я здесь девушку встретил, думаю с ней на свидание сходить. На двоих. Укроп отказался. Она здесь сидит. Привязанная», – говорит оккупант, смеясь.

Как известно, во время оккупации украинских городов российские военные неоднократно обвинялись в изнасилованиях украинских женщин. Так, недавно СБУ опубликовало аудиоперехват, где жена российского оккупанта призывает мужа насиловать украинок.

В частности, в конце марта в Украине оккупанту объявили первое подозрение в изнасиловании женщины. Следователи выяснили, что российский военный ворвался в частный дом и застрелил хозяина, а затем вместе с другим оккупантом неоднократно насиловал жену убитого.

Омбудсменка рассказала об известных случаях: 14-летняя девочка из Бучи была изнасилована 5 мужчинами-оккупантами, сейчас беременна; 11-летний мальчик из Бучи был изнасилован на глазах у мамы — женщину привязали к стулу, чтобы смотрела; 20-летняя женщина из Ирпеня изнасилована тремя оккупантами сразу во все возможные места, также в Макарове орки изнасиловали беременную девушку, после чего она потеряла ребенка.

По состоянию на 12 апреля было задокументировано около 25 девушек и женщин в возрасте 14-24 лет, которых неоднократно насиловали российские военные в подвале Бучи. Девять из пострадавших сейчас беременны.

Сам же Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о сексуальных преступлениях оккупантов, в том числе и над младенцем.