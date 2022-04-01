Несмотря на приказ путина, оккупанты продолжают бомбардировки «Азовстали» в Мариуполе

Российские оккупанты в Мариуполе продолжают бомбардировки металлургического комбината «Азовсталь», несмотря на приказ президента рф владимира путина об остановке штурма.

Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, российская армия обстреливает территорию «Азовстали». Кроме того, идут бои в районе трамвайного депо, которое находится на значительном расстоянии от комбината.

«Это просто для понимания «зеленых коридоров для «Азовстали» и «победы Путина над Мариуполем». Я уверен - оккупанты не остановятся до полного уничтожения всех, кто в середине «Азовстали». Ни наших защитников. Ни гражданских», - отметил Андрющенко.

Напомним, ранее шойгу доложил об «освобождении» Мариуполя, а путин отменил штурм «Азовстали», приказав взять его в осаду.