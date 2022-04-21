На Донбассе против ВСУ воюют около 500 наемников из Сирии и Ливии, - секретарь СНБО

На территории временно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей воюют не более 500 наемников из Ливии и Сирии.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире радио НВ, пишет «Лига.net».

Данилова попросили оценить боеспособность ливийцев и сирийцев, которых зафиксировали среди наемников ЧВК Вагнера, воюющих против Украины на Донбассе.

- Мне сложно говорить о них с точки зрения их боеспособности. На сегодняшний день у нас есть фотографии именно этих людей, которые были уничтожены в Луганской области, в Попасной. Понимаем, о ком идет речь. Трудно сказать, какие они воины – у нас другие климатические условия, ну и война, наверное, другая. Я думаю, что они не очень ожидали то, что они тут увидели, - сказал секретарь СНБО.

Он сообщил, что ВСУ полностью уничтожили небольшой отряд сирийских и ливийских наемников, в состав которого входили примерно 20-25 человек.