Украина готовится к разблокированию Мариуполя военным путем, но нам нужна помощь партнеров, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готовится к разблокированию временно оккупированного Мариуполя военным путем. Также он рассказал еще о двух вариантах деблокады города.
Об этом глава государства рассказал во время совместного брифинга с премьер-министром Испании Педро Санчесом и премьер-министром Дании Мэтте Фредриксеном.
Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к военной разблокировке Мариуполя и находящимся под временной оккупацией городов, которые можно разблокировать несколькими путями – один из них военный.
– Есть военный путь. К нему нужно готовиться, и мы готовимся быть мощными, и здесь нужна помощь наших партнеров. Самим нам сложно, – сказал Зеленский.
Другой путь, по его словам, это дипломатический и гуманитарный, который можно осуществить быстро.
Он подчеркнул, что на территории «Азовстали» находится более 400 раненых военных. Кроме того, там гражданские – в том числе и дети.
При этом Зеленский добавил, что рф отказалась от предложения обмена в Мариуполе по формуле «раненых на раненых».