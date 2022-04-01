Украина готовится к разблокированию Мариуполя военным путем, но нам нужна помощь партнеров, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готовится к разблокированию временно оккупированного Мариуполя военным путем. Также он рассказал еще о двух вариантах деблокады города.

Об этом глава государства рассказал во время совместного брифинга с премьер-министром Испании Педро Санчесом и премьер-министром Дании Мэтте Фредриксеном.

Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к военной разблокировке Мариуполя и находящимся под временной оккупацией городов, которые можно разблокировать несколькими путями – один из них военный.

– Есть военный путь. К нему нужно готовиться, и мы готовимся быть мощными, и здесь нужна помощь наших партнеров. Самим нам сложно, – сказал Зеленский.

Другой путь, по его словам, это дипломатический и гуманитарный, который можно осуществить быстро.

Он подчеркнул, что на территории «Азовстали» находится более 400 раненых военных. Кроме того, там гражданские – в том числе и дети.

При этом Зеленский добавил, что рф отказалась от предложения обмена в Мариуполе по формуле «раненых на раненых».