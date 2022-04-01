США запретят российским судам входить в свои порты

Президент США Джо Байден заявил, что связанным с Россией судам будет запрещено заходить в американские порты.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

- Сегодня я объявляю, что США запретят связанным с Россией судам заходить в наши порты, как это раньше было сделано в Европе, - сказал Байден. - Это значит, что ни одно судно под российским флагом или судно, принадлежащее России или управляемое кем-то, связанным с Россией, не сможет зайти в порт США, подойти к нашим берегам.

Ранее на аналогичные меры, как сообщалось, пошли страны ЕС. При этом они предусмотрели список исключений: европейское решение, в частности, не распространялось на поставки товаров АПК и энергоносителей.