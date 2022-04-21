В Первомайске разоблачили местную жительницу, которая в социальных сетях пропагандировала создание «новороссии»

В Первомайске провели обыск у местной жительнице, которая поддерживала вооруженную агрессию россии и выступала за создание «новороссии».

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

Первомайская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по факту оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии рф против Украины, глорификации ее участников (часть 2 статьи 436-2 УК Украины).

По данным следствия, 54-летняя жительница города Первомайск через свои аккаунты в социальных сетях «Фейсбук», «ТикТок», «Одноклассники» и «ВКонтакте» распространяла материалы, пропагандирующие создание так называемой «новороссии» на территории Донецкой Луганской, Херсонской. и Николаевской области.

Кроме того, женщина постоянно распространяла пропагандистские от этой страны агрессора и делала его доступным для пересмотра широкому кругу лиц.

21 апреля 2022 года, окружной прокуратурой совместно с следующим отделом Первомайского отдела полиции под оперативным сопровождением работников Первомайского РО УСБУ в области проведен обыск ее домовладения, в ходе которого изъяты компьютер, ноутбук и мобильные телефоны с семью картами мобильных операторов России.

Решается вопрос о проведении необходимых экспертиз и уведомлении о подозрении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Напомним, что ранее на Николаевщине поймали депутата Херсонского горсовета, который обустраивал оккупантов и сдавал им информацию о ВСУ.