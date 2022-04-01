ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Евросоюз согласился закупать тяжелое оружие для Украины

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 21 апреля доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 22 апреля.

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00:33 Украинские десантники обнаружили подбитый российский беспилотник «Орлан» и забрали военный трофей, сообщили в Командовании десантно-штурмовых войск.

00:27 С начала войны чат-ботом «єВорог», с помощью которого можно сообщить о передвижении российской техники и войск, воспользовались более 250 тысяч украинцев.

Об этом сообщил вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров, передает «Суспільне».

По словам чиновника, с чат-ботом было связано несколько интересных случаев.

- Например, когда движение одной колонны российской техники с двух улиц снимали почти из каждого дома. Так ВСУ увидели проекцию этого движения, - рассказал вице-премьер.

Кроме того, за два дня в «єВорог» пользователи направили 33 геолокации радиолокационной станции рф «Редут-2УС», благодаря которой координировались российские войска.



00:15 Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз согласился закупать тяжелое оружие для бесплатной передачи Украине.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Шарль Мишель рассказал, что принципиального согласия ЕС на поставку оружия для Украины удалось достичь еще в феврале, хотя в начале переговоров он не был уверен в успехе.

- За два месяца с тех пор мы уже выделили (для безвозвратных закупок на нужды ВСУ) 1,5 млрд евро через инструмент European Peace facility. И это – в дополнение к поддержке от многих стран-членов ЕС, поступающей на двустороннем уровне. Но этой помощи недостаточно, мы будем делать еще больше, - признал политик.

Он также сообщил, что у ЕС появилось понимание потребности поставки тяжелого оружия для Украины, но эти закупки не будут анонсироваться.