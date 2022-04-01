российские оккупанты на Херсонщине отбирают агропредприятия и угрожают рабочим

На Херсонщине оккупанты забирают в собственность агропредприятия, вывозят продукцию со складов и угрозами заставляют работать рабочих.

Об этом пишет Всеукраинский Аграрный Совет.

«На Херсонщине оккупанты забирают в собственность агропредприятия, заставляют проводить посевную на пользу рф, вывозят продукцию со складов, силой заставляют работать рабочих. Тем, кто не соглашается, угрожают физической расправой», - говорится в сообщении.

Аграрий из Херсонщины Альберт Черепаха является владельцем предприятий ООО «Агро-Содружество» и ЧП «Содружество-Юг», имеет в обработке 20 тысяч га.

Он рассказал, что вооруженные кадыровцы вошли на территорию его хозяйственных подразделений в Геническом районе 11-12 апреля.

«Имеем базы в селах Чонгар, Красное, Павловка, земельный банк составляет 20 тысяч гектаров. Вооруженные люди заявили, что теперь все имущество предприятия принадлежит им. Руководителей подразделений предупредили, что в случае имущественных потерь им отрежут головы», - заявил он.

По его словам, группы захватчиков находятся под руководством сепаратиста С. Немитулаева. Сейчас работников предприятия заставляют работать на нем в пользу оккупантов.

Напомним, что по данным ООН более 30% украинских полей непригодны из-за боевых действий.