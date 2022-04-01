Из Словакии в Украину прибыли криминалисты, которые помогут в расследовании преступлений российской армии

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что в Украину прибыли эксперты-криминалисты из Словакии.

Об этом она сообщила в Facebook.

По ее словам, что первая группа экспертов – уже в столице и готова помогать в расследовании военных преступлений российских военных.

«В группе – словацкие полицейские, судебно-медицинские эксперты и антрополог. Они поделятся своим временем, знаниями и опытом, работая в совместных группах с украинскими коллегами», – рассказала Венедиктова.

Она отметила, что в Украине за время полномасштабного вторжения зафиксировано более 7600 военных преступлений России, поэтому поддержка мира в сборе доказательств чрезвычайно нужна.

Ирина Венедиктова добавила, что в настоящее время в Киевской области уже работает миссия представителей французской жандармерии и медицинской службы Вооруженных Сил Французской Республики. Также в Украине работает команда Офиса Прокурора Международного уголовного суда.

«Работа иностранных специалистов – это и знак открытости Украины. Наша цель абсолютно прозрачна - тщательное расследование каждого военного преступления россии ради привлечения виновных к ответственности», - резюмировала она.

Напомним, что в Украину прибыли французские жандармы – будут расследовать военные преступления армии России на Киевщине.