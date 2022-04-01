В рф произошел масштабный пожар на крупном химическом заводе

В россии, в городе Кинешма горел один из цехов Дмитриевского химзавода – крупнейшего в РФ производителя бутилацетата и промышленных растворителей.

Об этом сообщает «Фокус».

Завод поставляет широкую гамму химической и нефтехимической продукции в России. По предварительной информации, пожар на химзаводе в Кинешме начался из-за электростатического разряда при разливе ацетона в пластиковую тару. Сообщается, что объект находился на стадии ввода в эксплуатацию, проводились пуско-наладочные работы в цехе по розливу ацетона.

Пожар на предприятии полностью ликвидирован, там разбирают завалы, ранее из-за огня на заводе обрушился ангар. Во время пожара сгорел цех и автомобиль. Пострадали два работника завода, они находятся в больнице.

Были эвакуированы 143 человека с самого завода, а также дети из ближайших школы и детсада.