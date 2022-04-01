Россия отвергла предложение установить Пасхальное перемирие, - Президент Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россия отказалась от Пасхального перемирия.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- К сожалению, Россия отвергла предложение установить Пасхальное перемирие. Это очень хорошо демонстрирует, как на самом деле руководители этого государства относятся к христианской вере, к одному из наиболее радостных и важных праздников. Но сохраняем надежду. Надежду на мир, надежду на то, что жизнь победит смерть, - сказал Зеленский.

Также он призвал жителей оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей внимательно относиться к тому, какую информацию о себе они дают захватчикам. Оккупанты могут использовать эту информацию для проведения так называемого «референдума».

- Если они просят вас заполнить какие-то анкеты, оставить где-нибудь ваши паспортные данные, то знайте – это не для того, чтобы вам помочь. Это для того, чтобы сфальсифицировать на вашей земле так называемый «референдум», если поступит команда из Москвы устроить такое представление, - отметил Зеленский.

По его словам, никакие «ХНР-ы не пройдут».