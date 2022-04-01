Война на Николаевщине: ВСУ отбили атаки оккупантов на Николаевском направлении атаки, захватчики отступили с серьезными потерями

24 февраля в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 21 апреля доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 22 апреля.

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07:56 В Херсонской и Николаевской областях ситуация остается стабильно напряженной, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подбивая итоги событий 21 апреля.

Запланированный на 21 апреля «зеленый коридор» из оккупированных сел Херсонщины в Днепропетровскую область не сработал. Оккупанты не сдержали договоренностей, не прекратили обстрелы и задержали эвакуационную колонну на блокпостах. Машины были вынуждены вернуться и не смогли вывезти людей из оккупированных сел Херсона.

Противник продолжает выискивать способы продвинуться к западу от занятых оборонительных рубежей. Нашими подразделениями отражены две атаки противника при попытке продвинуться в админграницу с Николаевской областью.

В ходе боев противник понес потери и отступил.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями за день 21 апреля нанесено поражение целей противника. Общие потери врага на южном оборонном рубеже 21 апреля составляют 51 рашист и 14 единиц техники. Захватчики остались без очередного танка Т-72, ​​без еще одной реактивной системы залпового огня. Их силы уменьшилось на 9 единиц бронированной и 3 автомобильной техники.

В Черном море корабельная группировка переформатировалась и продолжала проведение поисковых мероприятий вокруг места затопления флагмана черноморского флота. Их расположение красноречиво свидетельствует о сохранении угрозы ракетных ударов.