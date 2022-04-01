«Начался бой»: Ким рассказал, как сварщики попали под обстрел при попытке отремонтировать водовод в Николаев

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал, что рабочие пытались отремонтировать разрушенный обстрелом водовод из Днепра в Николаев, но там начался обстрел.

Об этом Ким рассказал в интервью «Голос Америки».

– Относительно воды ситуация – мы стараемся ее чинить. Честно говоря, мне 20 минут назад доложили, что не удалось починить, потому что два сварщика… – там зона боевых действий, это не наша территория, там начался бой… – и они отошли. Будем просить других или искать тех, кто сможет под пулями работать, варить, потому что это не очень простая задача, и для гражданских – они рискуют. Это проблема, там была бригада, есть труба, которую нужно починить, но начался бой, и они отошли, – сказал глава ОВА

Как известно, вода в городе исчезла с 12 апреля. Мэр Николаева Александр Сенкевич объяснил, что в результате боевых действий поврежден водопровод к Николаеву в месте, к которому доступа сейчас нет.

В свою очередь, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ситуация с подачей воды решится в Николаеве за несколько дней – либо подачу восстановят, либо будет подвоз. Также мэр Сенкевич рассказал о подготовке скважин в Николаеве – часть уже открыли, над остальными работают.

Также мэр отметил, что вопрос находится на контроле у Офиса Президента.

Позже Сенкевич рассказал о трех вариантах восстановления водоснабжения в Николаеве - один из них тайный.